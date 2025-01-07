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Лимаренко: около 50 домов остались без отопления в Южно-Сахалинске из-за аварии

На улице Горной в Южно-Сахалинске Сахалинской области случился порыв теплотрассы. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Валерий Лимаренко.

Из-за аварии жители почти 50 домов оказались без отопления. На месте работают службы региона.

Их сотрудники будут работать до полной ликвидации поломки, чтобы восстановить подачу тепла.

Ранее жители якутского города Жиганска остались без отопления из-за аварии на котельной. Температура воздуха в тот момент была -45 градусов.