Жители якутского города остались без тепла в -45 градусов из-за аварии

Жители города Жиганска в Якутии из-за аварии на котельной остались практически без тепла. Сейчас там столбики термометров показывают минус 45 градусов, сообщает Baza .

Авария случилась 4 января. В котельной Жиганска из строя вышли несколько котлов. В домах температура падала до плюс 3 — плюс 5 градусов, а в это время местные власти попросили горожан «не поддаваться панике».

Из-за отключения отопления люди надели куртки и попытались согреться. Они включали обогреватели, растапливали печки-буржуйки. Из-за нагрузки на электросеть жителей попросили не тратить электричество понапрасну, иначе город может остаться без света.

Первый заместитель председателя правительства Республики Саха Дмитрий Садовников сказал, что 6 января в котельной запустили один из котлов, но других пока не могут наладить из-за техпроблем. А в местных чатах люди обсуждают, что рабочие из котельной уже два года просили купить запчасти.

Кроме того, 1 января произошло возгорание в котельной села Бестях в Жиганском районе. Тогда без тепла остался многоквартирный дом, четыре частных, школа и детсад. Отопление включили только через три дня.