Левобережная часть Киева остается без света вторые сутки

сегодня в 09:39

Киевская энергокомпания ДТЭК сообщила о продолжении аварийных отключений электричества в нескольких районах города. Без света остаются все левобережные районы Киева, об этом сообщает «Политика Страны» .

На правой стороне города проблемы с электроснабжением испытывают жители Печерского и Голосеевского районов.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник делал заявление о скором переходе Киева на плановые графики ограничений. Однако его прогноз пока не оправдался.

Жители Киева продолжают находиться в режиме экстренных отключений электроэнергии.

Ранее сообщалось, что ситуация с подачей электроэнергии в Киеве остается критической вторые сутки.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.