Ночная атака дронов на Кривой Рог и Киев: в городах перебои со светом

В ночь на ссубботу Кривой Рог и Киев подверглись новой атаке беспилотников-камикадзе типа «Шахед».

По данным украинских мониторинговых пабликов, на Кривой Рог было запущено более 30 дронов, а на Киев — несколько. В обоих городах после серии взрывов были зафиксированы отключения электроэнергии.

Если в Кривом Роге свет пропал в результате ночного удара, то в Киеве, по сообщениям жителей, полное отсутствие электричества, тепла и воды в некоторых районах (таких как Лесной массив) длится уже почти сутки — с раннего утра 9 января.

«Все их обещания — тщетны», — цитирует паблик «Страна» одного из киевлян.

