Крупенин: более 5 тыс поваленных ветром деревьев убрали в Талдомском округе

Со 2 по 5 мая сотрудники МЧС, «Мособллеса» и профильных служб устранили 5785 навалов деревьев в Талдомском городском округе, сообщил глава муниципалитета Юрий Крупенин.

«Надеемся на скорейшее завершение восстановительных работ и возвращение жителей к привычным условиям жизни», — написал Крупенин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что погодные условия продолжают создавать напряженность. Каждый новый порыв ветра может снова нарушить работу, проведенную на проблемных участках. Сильный ветер и интенсивные осадки затрудняют работу восстановительных бригад, продолжающих трудиться круглосуточно.

Глава муниципалитета отметил, что 9 населенных пунктов получают электроэнергию от генераторов, установленных в СНТ «Талица», СНТ «Дружба», СНТ «Родник», СНТ «Северное сияние», а также в деревне Кузнецово, деревне Мельдино и деревне Буртаки.

Кроме того, в деревне Волдынь ожидается запуск электроэнергии, в данном направлении трудятся три бригады. Всего на территории Талдомского округа восстановительные работы проводят 12 бригад от ПАО «Россети» и 3 бригады от АО «Мособлэнерго», добавил Крупенин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что большая часть региона снова подключена к энергоподаче.

«В целом в регионе последствия циклона ликвидируют более 230 бригад — от „Россетей МР“ (209) и „Мособлэнерго“ (26) — и бригады из других регионов: из Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля, Владимира, Воронежа, Ульяновска и Поволжья», — резюмировал глава региона.