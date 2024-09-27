Кругом долги: с внука Пугачевой взыскали средства за неоплаченные ЖКУ

Мировой судья судебного участка по Мещанскому району Москвы взыскал с внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова задолженность по оплате содержания и текущего ремонта общего имущества МКД, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным Mash, внук Примадонны получил штраф в размере 41 тыс. рублей за парковочное место. В период с октября 2019 года по сентябрь 2022 года он оставлял свой Lexus в Варсонофьевском переулке.

По этому адресу сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова жил до того, как уехал в США. Там Никита пытается построить карьеру в музыкальном бизнесе. Он в том числе занимается съемками клипов.

В Москве у Преснякова-младшего еще остались элитные апартаменты в доходном доме, который был возведен по заказу князя Оболенского-Нелединского.

Долгое время внук Аллы Пугачевой не выходил на связь, игнорируя все письма и претензии от коммунальщиков. Поэтому ГБУ «Жилищник Мещанского района» пришлось обратиться в суд.