Кровли в 371 МКД Подмосковья капитально отремонтировали с начала года

В рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Московской области с начала года проведены работы по ремонту скатных и плоских кровель в 371 многоквартирном доме региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Большего всего крыш отремонтировано в округах:

Солнечногорск — 41 МКД;

Одинцово — 30 МКД;

Серпухов — 29 МКД.

При ремонте плоской кровли специалисты проводят:

демонтаж старого кровельного покрытия и стяжки;

локальный ремонт плит покрытий и межпанельных швов;

устройство разуклонки керамзитом;

стяжку;

укладку нового гидроизоляционного ковра в два слоя;

обустройство вентиляционных шахт и выходов на крышу.

При ремонте скатной кровли выполняется:

укладка профлиста;

утепление чердачного помещения;

замена стропильной системы;

обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом;

замена системы наружного водостока.

Все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности. В частности, границы опасных зон обозначаются сигнальной лентой, исполнители используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж с заполнением журналов работ и техники безопасности.

Проверить, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ можно на интерактивной карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.