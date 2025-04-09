Кровли в 371 МКД Подмосковья капитально отремонтировали с начала года
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
В рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Московской области с начала года проведены работы по ремонту скатных и плоских кровель в 371 многоквартирном доме региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Большего всего крыш отремонтировано в округах:
- Солнечногорск — 41 МКД;
- Одинцово — 30 МКД;
- Серпухов — 29 МКД.
При ремонте плоской кровли специалисты проводят:
- демонтаж старого кровельного покрытия и стяжки;
- локальный ремонт плит покрытий и межпанельных швов;
- устройство разуклонки керамзитом;
- стяжку;
- укладку нового гидроизоляционного ковра в два слоя;
- обустройство вентиляционных шахт и выходов на крышу.
При ремонте скатной кровли выполняется:
- укладка профлиста;
- утепление чердачного помещения;
- замена стропильной системы;
- обработка деревянных конструкций огнебиозащитным составом;
- замена системы наружного водостока.
Все кровельные работы проводятся с соблюдением необходимых мер безопасности. В частности, границы опасных зон обозначаются сигнальной лентой, исполнители используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходят инструктаж с заполнением журналов работ и техники безопасности.
Проверить, включен ли ваш дом в программу капитального ремонта, а также узнать сроки проведения работ можно на интерактивной карте.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.
«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.