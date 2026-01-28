Коммунальщики столицы продолжают ликвидировать последствия снегопада

сегодня в 08:16

Московские коммунальные службы утром в среду продолжают работы по ликвидации последствий сильного снегопада, сообщает пресс-служба комплекса горхозяйства столицы.

Сильный снег шел в мегаполисе всю ночь. По прогнозам синоптиков, интенсивные осадки сохранятся в среду.

В течение ночи и раннего утра специалисты провели сплошное механизированное прометание проезжей части городских дорог и тротуаров, затем их обработали противогололедными материалами. Цикл работ повторяется по мере выпадения снега.

Везде в столице от снега чистят улично-дорожную сеть. Под особым контролем у рабочих находятся пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

В мегаполисе организованы работы по погрузке и вывозу сформированных за время сильнейшего снегопада снежных валов.

На дорогах и во дворах работает снегоуборочная и погрузочная техника. Автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию от других авто, с пониманием относиться к работе коммунальных служб и не препятствовать движению колонн техники.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице за минувшие сутки выпало 20% от январской нормы осадков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.