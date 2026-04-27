Коммунальщики Красногорска устраняют последствия снегопада

Коммунальные службы городского округа Красногорск работают в усиленном режиме после обильного снегопада. Из-за тяжелого мокрого снега в округе зафиксированы обрывы ветвей и падение деревьев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Все профильные службы переведены в режим повышенной готовности. Для оперативного реагирования на обращения жителей сформированы мобильные бригады. Специалисты устраняют последствия непогоды, расчищают проезжие части и пешеходные зоны, а также проводят опиловку и вывоз аварийных деревьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада в начале мая очень важна. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.