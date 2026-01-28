Коммунальные службы Подмосковья всю ночь чистили дороги от снега

На уборку выпавшего снега в Московской области вышли около 30 тыс. рабочих и свыше 7 тыс. единиц спецтехники. Приоритетом стали подъезды к больницам, школам, остановкам и контейнерным площадкам, сообщает 360.ru .

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Подмосковье за минувшие сутки выпало до 50% от январской нормы осадков.

В Одинцовском округе дорожные машины, выстроившись клином, чистили магистрали, отбрасывая снег на обочину. Этот снег потом вывезут самосвалами. В Коломне коммунальные рабочие и местные жители вместе очищали тротуары и дворы. В одной из снежных точек города — на улице Зайцева — работали 16 единиц техники.

В Истре на трассе Духанино-Андреевское применяли эффективную тактику чистки дорог: первая машина шла по осевой, разбивая наст, вторая — чистила обочину. В Клину, где за сутки выпало рекордное количество снега, ночью трактор и рабочие с лопатами проложили пешеходную тропу к музею Чайковского длиной 2 км.

В Раменском и других округах Подмосковья работы по очистке дорог велись без перекрытия движения, а весь собранный снег сразу вывозился на спецполигоны.

Все коммунальные службы Московской области работают в усиленном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

