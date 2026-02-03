Коммунальные службы Подмосковья убрали лифты в более чем 100 подъездах с января

С начала 2026 года коммунальные службы Московской области провели уборку лифтовых кабин в более чем 100 многоквартирных домах по обращениям жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В Подмосковье с января 2026 года коммунальные службы регулярно проводят комплексную уборку лифтов в многоквартирных домах. Работы включают мытье полов, стен, дверей кабин и зеркальных поверхностей, а также удаление вандальных надписей и рекламных материалов.

Уборка проводится по заявкам жителей, поступающим на линию единой диспетчерской службы Московской области. За качеством выполненных работ следят инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Жители могут сообщать о загрязнениях, несанкционированных надписях или рекламе в лифтах в свою управляющую организацию или направлять обращения через портал единой диспетчерской службы МО.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.