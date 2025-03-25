Коммунальная техника в Москве теперь работает по летнему режиму

В Москве установилась положительная среднесуточная температура воздуха. В связи с этим коммунальная техника столицы теперь работает по летнему режиму, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы .

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что на машины установили поливомоечное оборудование. С его помощью специалисты займутся ежедневной уборкой мегаполиса.

При этом большая часть коммунальной техники работает весь год. В этом помогает навесное оборудование. Оно меняется в зависимости от сезона.

Так, при подготовке к весенне-летнему периоду с техники сняли щетки, плуги, роторы, распределители противогололедных материалов. Емкости с аварийным запасом противогололедных материалов переместили на склады.

Машины, которые не были задействованы зимой, привели в готовность. Кроме того, специалисты провели диагностику и регламентные работы.

Ранее стало известно, что более 30 участков бесхозных байпасов ликвидируют в Москве в 2025 году. Такие конструкции портят внешний вид города, а еще на них жалуются жители.