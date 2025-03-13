Более 30 участков бесхозных байпасов ликвидируют в Москве в 2025 году

В столице продолжается реализация программы ликвидации бесхозных байпасов. В 2025 году будет демонтировано более 30 таких конструкций, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Байпас — это трубопровод теплосетей, который возводят на поверхности на время ремонтных работ. Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что часть таких конструкций не убрали под землю некоторые организации, которые были ликвидированы.

По его словам, бесхозные байпасы портят внешний вид города, а еще на них жалуются жители. Специалисты ПАО «МОЭК» проводят демонтаж таких конструкций. Бирюков добавил, что уже было ликвидировано более 200 байпасов, а в этом году демонтируют еще 30.

Чтобы ликвидировать байпасы, специалисты сначала утверждают проектную документацию, затем прокладывают новый постоянный трубопровод, после чего срезают старые трубы байпаса. Причем демонтируются только бесхозные конструкции. Строительные байпасы все еще эксплуатируются.

Ранее стало известно, что почти 30 км подземных коллекторов капитально отремонтируют в Москве в 2025 году. В частности, коммунальщики модернизируют коллекторы «Теплый Стан», «Лужники» и «Ярцевский».