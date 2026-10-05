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Погибла девочка: ВСУ ударили по автомобилю с молодежью в ЛНР

Спецоперация

Трагедия произошла под Перевальском в Луганской Народной Республике. ВСУ ударили по машине, в которой ехала молодежь, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В результате удара погибла 16-летняя девочка, пострадали парни 17 и 19 лет. Их оперативно доставили в больницу, где оказывают всю необходимую помощь.

Под Новоайдаром дрон атаковал автобус, погиб мужчина. Еще один водитель погиб в Станично-Луганском муниципальном округе, где удар пришелся по машине.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, сил пережить это страшное горе. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления!» — написал Пасечник.

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