Жители Подмосковья написали второй Всероссийский спортивный диктант

Жители Подмосковья 4 октября 2026 года приняли участие во втором Всероссийском спортивном диктанте. В регионе работали 14 очных площадок, также задания можно было выполнить онлайн, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Второй Всероссийский спортивный диктант прошел 4 октября в очном и онлайн-форматах. Организаторы — Олимпийский комитет России и министерство спорта РФ. Акция объединила более 250 тыс. участников на более чем 1400 площадках в России и за рубежом.

В Подмосковье диктант принимали УОР №4 в Чехове, ЦСП по игровым видам спорта №3 в Видном, Спортивное училище №5 в Егорьевске, Дворец водных видов спорта в Рузе, УОР №3 в Химках, лыжный стадион «Зоркий» в Красногорске, СК «Строитель» и Арена Мытищи имени В. И. Шалимова в Мытищах, Арена Балашиха имени Ю. Е. Ляпкина и СШ «Орион» в Балашихе, Молодежный центр «Мир» в Истре, Демиховский лицей в Орехово-Зуеве, библиотека имени Е. Р. Дашковой в Протвино на территории Серпухова и МГАФК в Люберцах.

Акцию поддержали лыжница Ольга Космачева и трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич. Пацкевич пожелала участникам в Рузе удачи.

«Спортивный диктант — это не просто проверка знаний, это возможность глубже погрузиться в историю спорта и олимпийского движения», — сказала Александра Пацкевич.

Участники отвечали на 30 вопросов: 25 федеральных и пять региональных. Темы включали циклические и командные виды спорта, боевые искусства, легкую атлетику, водные дисциплины, паралимпизм и спорт как искусство.

Центральной площадкой стал Национальный центр «Россия». Участников приветствовал министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Ведущими были Мария Киселева и Дмитрий Губерниев. Вопросы задавали титулованные спортсмены, региональные и зарубежные площадки подключались по видеосвязи.

Результаты опубликуют на сайте диктанта. Акция прошла в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Новости министерства доступны в Telegram, VK и МАХ.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.