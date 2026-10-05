Расчлененные тела в пакетах нашли в грузовике сотрудники ДПС в Нижнем Новгороде

В грузовике у Борского моста в Нижнем Новгороде сотрудники ДПС нашли расчлененные тела в пакетах. Транспортное средство остановили для проверки документов, после чего была обнаружена страшная находка, сообщает Ni Mash .

Предварительно известно, что сотрудники ДПС остановили машину и попросили у водителя документы для проверки. В этот момент его пассажир выскочил из салона и сбежал. После этого инспекторы нашли внутри фрагменты двух тел.

«ГАЗель», в которой обнаружили останки, остановили на подъезде к Борскому мосту. Известно, что водитель был наемным рабочим, которого попросили перевезти «груз» без уточнения деталей.

Фрагменты тел принадлежат молодой девушке и пожилой женщине. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

Позже, по информации Baza, был найден еще один труп — родственницы погибших женщин. Тело обнаружили по месту проживания погибшей.

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