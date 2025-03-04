сегодня в 14:59

Почти 30 км подземных коллекторов капитально отремонтируют в Москве в 2025 году

Капитальный ремонт 10 подземных коммуникационных коллекторов общей протяженностью 28 км пройдет в Москве в 2025 году, сообщает «Царьград» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В частности, коммунальщики модернизируют коллекторы «Теплый Стан», «Лужники» и «Ярцевский».

«В этих сооружениях проходят трубопроводы и кабели связи, и своевременное их обновление способствует продлению срока безопасной эксплуатации и сохранности коммуникаций», — отметил Бирюков.

Он уточнил, что в рамках этих работ проводят восстановление гидроизоляции и усиление конструкций, замену технологических металлоконструкций, обновляют пожарную сигнализацию и систему контроля газовоздушной среды. При этом работы выполняют без разрывов и нарушения городского ландшафта.

По словам заммэра, уникальная система коллекторов в столице представляет собой целый «подземный город» протяженность 819 км.