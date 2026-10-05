В Воскресенске провели спортивный фестиваль «Шашки и Шашка»

Спортивный фестиваль «Шашки и Шашка» состоялся 3 октября в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске. Участники сыграли в русские шашки с гроссмейстерами и познакомились с казачьей культурой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главным событием фестиваля стал сеанс одновременной игры по русским шашкам с гроссмейстерами и чемпионами Николаем Макаровым и Владиславом Мироновым. Турнир сопровождала фортепианная музыка.

Федерация «Казарла» и сектор казачьей культуры структурного подразделения «Культурный центр «Усадьба Кривякино» провели показательные выступления по рубке шашкой. Гости также прослушали лекцию об истории казачьей шашки.

В парке работали «Самоварная станция», ярмарка «Кривякинские сезоны», площадка «Затейный дворЪ» и интерактивная фотозона «От Рюрика до казаков». Фестиваль объединил людей разных возрастов вокруг спорта и патриотических традиций.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.