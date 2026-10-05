На Ставрополье опасаются новых налогов из-за учета домашней птицы

Зоотехник Виктор Дьяков считает, что обязательная регистрация домашней птицы может привести к новым налогам и сокращению поголовья в личных хозяйствах, сообщает «Победа 26» .

Осенью 2026 года владельцев личных подсобных хозяйств обязали маркировать и ставить на учет домашнюю птицу. Решение вызвало недопонимание у частников и ряда экспертов.

Ученый-зоотехник, почетный работник агропромышленного комплекса Ставропольского края Виктор Дьяков напомнил о введении налога на плодовые деревья в СССР.

«Ни к чему хорошему это не привело. Люди сады вырубали, чтобы не платить», — рассказал он.

Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко отметил, что нововведение возмутило многих. Он предложил освободить от обязательного учета птицу, которую россияне держат только для собственных нужд. Депутаты Госдумы также дали ряд рекомендаций профильным ведомствам.

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