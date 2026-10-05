В Лосино-Петровском отремонтировали коллектор для более 28 тыс жителей

Коллектор проходит по улицам Октябрьской, Суворова и Петровскому бульвару. В зоне работ находятся десятки многоквартирных домов и социальные объекты. Ремонт выполнили по государственной программе Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Рабочие провели земляные работы, демонтировали старый трубопровод, отремонтировали существующие и установили новые смотровые колодцы. После подготовки оснований проложили безнапорные трубопроводы из двухслойных гофрированных труб ПВХ. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к агрессивным средам и значительным внешним нагрузкам.

При прокладке применяли в том числе горизонтально-направленное бурение. Работы осложняли плотная городская застройка и многочисленные пересечения с сетями электро- и водоснабжения и другими коммуникациями. Сейчас специалисты завершают благоустройство территорий после земляных работ.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что в регионе в работе находится почти 200 объектов. Для улучшения качества воды устанавливают станции водоподготовки и обезжелезивания, для надежного водоотведения модернизируют очистные сооружения и канализационные насосные станции. Автоматизация объектов позволяет сокращать объем ручного труда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 155 мероприятий планируют реализовать в Подмосковье. В основном работы будут проходить в Истре, Солнечногорске, Можайском округе и других муниципалитетах.

«Ключевое — это работа ВЗУ, сетей водоснабжения и водоотведения. Все, что касается нашей госпрограммы по воде. Она тоже внушительная. Она тоже большая», — сказал Воробьев.