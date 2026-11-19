Любовь Успенская заявила, что ее дочь Татьяна Плаксина отменила свадьбу с искусствоведом Артемом Москвиным из-за ограничений свободы, сообщает Общественная Служба Новостей .

Певица впервые прокомментировала причины отмены церемонии. По ее словам, избранник дочери препятствовал ее публичной и творческой деятельности.

«Как мне известно, Артем не позволял Тане самовыражаться, он запретил ей вести публичную деятельность, устраивать выставки своих работ. То есть он пытался ее максимально контролировать, поэтому Таня решила отменить свадьбу», — сказала Успенская.

Артистка добавила, что сама не любит, когда мужчины ограничивают ее свободу. Поэтому решение дочери в ответ на попытки Москвина управлять ею не удивило певицу.

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