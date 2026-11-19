АЭС «Руппур» с оборудованием из Подмосковья дала первый ток в Бангладеш

Первый энергоблок АЭС «Руппур» в Бангладеш, построенный с участием подмосковных предприятий, подключили к национальной энергосистеме. В сеть поступили первые мегаватты электроэнергии, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Реакторная установка первого энергоблока АЭС «Руппур» достигла 40% номинальной мощности. Далее мощность будут поэтапно повышать. Энергоблок планируют вывести на полную мощность в первом квартале 2027 года.

Оборудование для первой атомной электростанции Бангладеш производили предприятия Московской области — Чеховский завод «Энергомаш» и ПАО «ЗиО-Подольск».

После запуска АЭС Бангладеш стал 33-й страной в мире, производящей ядерную энергию. Проект «Руппур» предусматривает запуск двух реакторов ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 мегаватт. Его реализуют с участием госкорпорации «Росатом».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.