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Подмосковье возглавило рейтинг регионов по числу женщин в соцбизнесе

Московская область заняла первое место в России по числу женщин — индивидуальных предпринимателей со статусом социального предприятия. По данным на 10 ноября 2026 года, в регионе работают 359 таких предпринимательниц, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Аналитики фонда «Наше будущее» ко Дню женского предпринимательства изучили реестр социальных предпринимателей на основе данных реестра МСП ФНС России. На 10 ноября в нем числились 10 458 субъектов, включая 7 784 индивидуальных предпринимателя.

Среди ИП женщины составили 70,6% — 5 499 человек, мужчины — 29,4%, или 2 285 человек. Предпринимательниц оказалось в 2,4 раза больше. В десяти ведущих регионах зарегистрирована 2 331 женщина-ИП — 42,4% выборки. За Подмосковьем следуют Ленинградская область (318), Приморский край (292), Югра (244) и Башкортостан (221).

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что женщины составляют около 40% малого и среднего бизнеса региона.

«Уже несколько лет Московская область удерживает лидерство по количеству социальных предпринимателей среди регионов страны», — сказала Зиновьева.

Основные направления женского соцбизнеса — образование детей и взрослых (1 346 ИП) и дневной уход за детьми (680). Также востребованы организация отдыха и физкультурно-оздоровительные услуги. К микропредприятиям относятся 5 421 предпринимательница, или 98,6%.

Лицензии имеют 1 524 женщины-ИП — 27,7%. Среди мужчин доля составляет 16,7%, на 11 процентных пунктов меньше. Аналитики связывают различие с высокой долей образовательных проектов.

Один из примеров в Подмосковье — семейный медицинский центр «Киндер-Мед Плюс», который Олеся Струженцова открыла в Химках. Предпринимательница отметила поддержку властей и возможность обсуждать возникающие вопросы.

Директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева подчеркнула, что для развития таких компаний важны устойчивая выручка, квалифицированные кадры и новые каналы продаж, а социальный эффект необходимо оценивать вместе с экономической жизнеспособностью.

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.