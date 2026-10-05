Подмосковные учителя рассказали, как в регионе поддерживают их труд

5 октября отмечается День учителя — праздник тех, кто учит наших детей думать, не бояться ошибок и верить в себя. Сегодня в Подмосковье работают около 55 тысяч учителей. И потребность в них постоянно растет — Подмосковье входит в тройку лидеров страны по демографии и приросту многодетных семей. По словам заместителя председателя Мособлдумы, депутата фракции «Единая Россия» Олега Рожнова, чтобы привлечь педагогов в школы, в регионе создана одна из лучших в стране систем социального обеспечения учителей, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«По народной программе „Единой России“ при поддержке губернатора Андрея Воробьева в Московской области предусмотрено множество механизмов поддержки — от выплат молодым специалистам до решения жилищных вопросов. Одной из самых востребованных мер остается „социальная ипотека“. Регион берет на себя основную сумму долга, а специалисту остается только платить проценты по кредиту. Благодаря этим мерам за последние пять лет собственное жилье приобрели более 400 учителей», — отметил депутат.

Учитель начальных классов Менделеевской школы в Солнечногорске Людмила Игнатова — педагог в третьем поколении, ее стаж более 25 лет, а муж — участник специальной военной операции. Благодаря программе «Социальная ипотека» семья приобрела трехкомнатную квартиру.

«Профессия учителя — это не то, чему можно просто научиться, с этим нужно родиться. И когда государство оказывает такую колоссальную поддержку, понимаешь: твой труд ценят. Это дает силы посвятить жизнь любимому делу — работать, любить детей и радоваться жизни», — рассказала Людмила Игнатова.

Ее коллега, Зоя Леонова, работает в Менделеевской школе с 2012 года. Узнав о программе, она подала документы, прошла конкурс — и получила сертификат на жилье.

«Когда мне сказали, что я стала участником, расплакалась прямо на рабочем месте. Двадцать лет педагогического стажа, и вот у меня наконец-то появляется свой собственный угол. Каждое утро я иду в школу с чувством огромной благодарности. Когда государство так ценит твой труд, хочется работать еще лучше, с еще большей отдачей», — рассказала Зоя Леонова.

Учитель физкультуры Яков Колядов из Красногорска всю жизнь занимается спортом — с пяти лет. Примером для него всегда был собственный тренер. Именно глядя на него, Яков решил пойти в педагогический. После института он вернулся в школу № 15 — ту самую, в которой учился сам. Как молодой специалист получил единовременное пособие и надбавки.

«Поначалу было тяжело, не скрою. Даже немного неловко: в учительской ­ — те, кто когда-то вел у меня уроки. Но коллектив поддержал, и я быстро освоился. Я стал классным руководителем пятого класса, а мне было всего 23 года. И вот мы вместе доросли уже до восьмого класса», — делится преподаватель.

Учитель математики Мирослава Ведерникова преподает в гимназии № 10 Луховиц. Ее семья переехала сюда из Ярославля. Девушка стала участником программы «Земский учитель», получила 1 миллион рублей «подъемных», которые потратила на покупку жилья.

«Когда я приехала сюда впервые, увидела очень скромную школу — до этой работала в большой городской школе Ярославля. Но потом здесь сделали ремонт. Обновили все: от фасада до оборудования. И стало очень уютно, светло, просторно. Педагогам приятно работать, и дети приходят в школу с удовольствием. Эти стены стали для нас всех родными. Значит, все не зря», — говорит педагог.

За пять лет в Подмосковье по народной программе «Единой России» построено и капитально отремонтировано около 450 школ — это самый высокий показатель в стране. С 2020 года «земскими» учителями в регионе стали более 150 педагогов, а своим жильем обзавелись более 400 учителей: Молодые специалисты получают единовременные выплаты и надбавки — от 20 до 45 тысяч рублей в зависимости от удаленности округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.