сегодня в 23:21

Киев остался без света из-за перебоев в подаче электричества

Киев погрузился во тьму из-за перебоев в подаче электричества, в городе отключилось освещение, сообщает агентство УНИАН.

«Киев погрузился во тьму из-за отключений света», — говорится в сообщении.

Кроме того, как пишет агентство, во многих районах Харькова начался тотальный блэкаут.

На Украине рассказали, что были остановлены все государственные тепловые электростанции (ТЭС).

До этого российские войска нанесли удары по разным объектам на территории страны 10 гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и другими вооружениями.