Капремонт здания Давыдовской гимназии в Подмосковье выполнен на 30%

В рамках президентского проекта по капремонту объектов образования продолжаются работы в Орехово-Зуеве в здании «Давыдовской гимназии». Работы завершены на 30%. Об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

«На площадке задействованы более 50 рабочих и 5 единиц техники. Ведется монтаж перегородок, ремонт кровли, устройство систем водоснабжения и водоотведения, монтаж перемычек окон. Внутри здания также продолжается устройство пола и штукатурка стен. Подрядчик приступает к работам по утеплению фасадов», — уточняется в сообщении.

В здании гимназии будет изменена конфигурация актового зала, заменены все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведены кровельные и внутренние отделочные работы, выполнены другие виды работ. Общая площадь объекта составляет 7,2 тыс. кв. метров.

Ремонт планируется завершить к началу нового учебного года.

Работы по капремонту гимназии осуществляются при софинансировании из бюджета региона и округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.