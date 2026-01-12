Юрист объяснила, кто обязан убирать снег во дворе и что делать при бездействии УК

Уборка снега и наледи во дворах, у подъездов и на крышах входит в обязательства управляющих компаний, и жильцы вправе требовать выполнения этих работ, сообщила РИАМО адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова.

«Уборка придомовой территории от снега и льда — часть услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. Двор, крыша, крыльца, входы в подъезды, тротуары, проезды, детская площадка — все это зона ответственности управляющей компании», — сказала Глазкова.

По ее словам, если УК игнорирует жалобы жильцов по уборке снега и льда, у собственников есть определенный инструмент для давления. Для более быстрого решения вопроса можно обратиться на горячую линию Городской жилищной инспекции, отправить электронное обращение на портале ГИС ЖКХ.

«Срок рассмотрения электронного обращения до 30 дней. Но, как правило, отвечают на обращения в связи с непогодой гораздо раньше. Также можно обратиться письменно с жалобой в орган местного самоуправления, в прокуратуру и в жилищную инспекцию. Любая такая жалоба от населения — это повод для внеплановый проверки деятельности УК, а впоследствии и лишение УК лицензии», — отметила юрист.

Эксперт уточнила, что не лишним будет и обращение собственника с иском в суд к УК с требованиями пересчета платы за содержание общего имущества МКД, возмещении убытков, компенсации морального вреда, штрафа по закону о защите прав потребителей в размере 50% от присужденной судом суммы.

Около 20% месячной нормы снега выпало в Подмосковье за минувшие сутки. Также в новогодние праздники в регионе прошел мощный снегопад, который принес циклон «Фрэнсис». Снежный покров в столице приблизился к полуметровой отметке. Также возмущенные жители городского округа Мытищи завалили снегом двери в офис управляющей компании из-за неубранной территории.

