Возмущенные жители Мытищ завалили снегом двери офиса управляющей компании

сегодня в 11:13

Возмущенные жители городского округа Мытищи завалили снегом двери в офис управляющей компании, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?» .

На опубликованных кадрах видно, как вход в офис управляющей компании завален снегом практически под самую табличку с графиком работы организации.

Чем закончилась история, на момент публикации неизвестно.

Ранее жильцы ЖК Rafinad в подмосковных Химках выразили свое возмущение работой управляющей организации, закидав снегом вход в офис компании.

