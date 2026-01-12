Возмущенные жители Мытищ завалили снегом двери офиса управляющей компании
Возмущенные жители городского округа Мытищи завалили снегом двери в офис управляющей компании, сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?».
На опубликованных кадрах видно, как вход в офис управляющей компании завален снегом практически под самую табличку с графиком работы организации.
Чем закончилась история, на момент публикации неизвестно.
Ранее жильцы ЖК Rafinad в подмосковных Химках выразили свое возмущение работой управляющей организации, закидав снегом вход в офис компании.
