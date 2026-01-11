сегодня в 11:41

В Химках возмущенные жильцы закидали снегом дверь в офис УК Rafinad

В жилом комплексе Rafinad, расположенном в Химках, произошел инцидент с участием недовольных жильцов. Местные жители решили выразить свое возмущение работой управляющей организации весьма оригинальным способом — они закидали снегом вход в офис управляющей компании, сообщает «МК: срочные новости» .

Неизвестные засыпали снегом входную дверь в офис управляющей компании Rafinad. Предполагается, что таким образом местные жители попытались донести до сотрудников компании мысль о необходимости качественной уборки придомовой территории.

Сотрудники охраны уже приступили к расчистке завала у входа. Однако инцидент явно дал понять руководству управляющей организации, что жильцы крайне недовольны текущим положением дел.

Чем закончилась история, на момент публикации заметки неизвестно.

Ранее сообщалось, что Москву и Подмосковье накрыло мощными снегопадами. Из-за аномальных осадков на перечисленных территориях вводили «оранжевый» уровень погодной опасности.

