Госдума изменила крайний срок оплаты коммунальных услуг в России

Госдума на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтении приняла закон об изменении крайней даты об уплате коммунальных услуг. Теперь жители страны могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) до 15 числа месяца, следующего за истекшим, сообщает ТАСС .

Новый закон направлен на снижение количества просрочек по оплате коммунальных услуг. До принятия изменений крайним сроком оплаты ЖКУ стояло 10 число месяца, следующего за истекшим. Из-за того, что у многих россиян зарплата приходит 12 числа — уже после крайнего срока оплаты ЖКУ, случались просрочки. Внесенные изменения должны решить эту проблему.

В отличие от прежних правил, новый закон запрещает устанавливать альтернативные сроки через договор управления многоквартирным домом или посредством решений собраний владельцев жилья, включая членов жилищных кооперативов и других специализированных объединений потребителей.

Изменились и правила предоставления платежных документов. Если ранее их требовалось выдавать до начала нового месяца, то теперь закон предписывает доставку квитанций, в том числе в электронном формате, в течение первых пяти дней месяца после расчетного периода. Закон вступил в силу 1 марта 2026 года.