Госдума изменила крайний срок оплаты коммунальных услуг в России
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Госдума на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтении приняла закон об изменении крайней даты об уплате коммунальных услуг. Теперь жители страны могут оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) до 15 числа месяца, следующего за истекшим, сообщает ТАСС.
Новый закон направлен на снижение количества просрочек по оплате коммунальных услуг. До принятия изменений крайним сроком оплаты ЖКУ стояло 10 число месяца, следующего за истекшим. Из-за того, что у многих россиян зарплата приходит 12 числа — уже после крайнего срока оплаты ЖКУ, случались просрочки. Внесенные изменения должны решить эту проблему.
В отличие от прежних правил, новый закон запрещает устанавливать альтернативные сроки через договор управления многоквартирным домом или посредством решений собраний владельцев жилья, включая членов жилищных кооперативов и других специализированных объединений потребителей.
Изменились и правила предоставления платежных документов. Если ранее их требовалось выдавать до начала нового месяца, то теперь закон предписывает доставку квитанций, в том числе в электронном формате, в течение первых пяти дней месяца после расчетного периода. Закон вступил в силу 1 марта 2026 года.