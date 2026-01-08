Городские службы Москвы приступили к очередной уборке снега и обработке дорог
Фото - © Комплекс городского хозяйства города Москвы
Московские коммунальщики приступили к очередному механизированному прометанию дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
«В ближайшие часы снегопад усилится. Цикл работ повторим в 00:00 и будем выполнять по мере выпадения осадков», — говорится в сообщении.
Городские службы перешли на усиленный режим работы. Для устранения последствий снегопада будет задействовано необходимое количество спецтехники и бригад ручной уборкой. Помимо этого, к борьбе с непогодой будут привлечены дополнительные силы и техника от городских инженерных компаний.
Ранее стало известно, что на столицу надвигается «снежный армагеддон». В настоящее время на трассах заметает полосы и появляются многокилометровые пробки.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.