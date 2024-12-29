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Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы в новогодние праздники

В преддверии новогодних и рождественских праздников городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Принимаются все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр добавил, что до 8 января включительно все предприятия и компании комплекса городского хозяйства будут работать круглосуточно и в усиленном режиме.

Также в период зимних праздников будет действовать особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Пожарно-спасательные подразделения, аварийно-восстановительные бригады и префектуры административных округов находятся в состоянии повышенной готовности.

Кроме того, с 29 декабря по 8 января особое внимание будет уделяться уборке дорог, дворовых территорий и пешеходных зон.

Ранее заммэра Петр Бирюков заявил, что украшение Москвы к Новому году завершено. Площади, парки, улицы и скверы по всему мегаполису украсили около 1 тыс. новогодних елей.