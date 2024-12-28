В Москве установили около 1 тыс новогодних елей

Площади, парки, улицы и скверы по всей Москве украсили около 1 тыс. новогодних елей. Украшение мегаполиса к Новому году завершено, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что атмосферу праздника также создают подсветка и световые конструкции, которые работают круглосуточно и служат дополнительным источником освещения.

«В общей сложности установили более 4,5 тыс. объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки, навесы из гирлянд, гигантские елочные шары», — добавил Бирюков.

Новогодние ели высотой от 6 до 30 м. Они декорированы разноцветными шарами, гирляндами, звездами и другими украшениями. Одни из самых больших деревьев установили на Лубянской площади и Поклонной горе. Самая высокая ель высотой более 30 м оснащена мультимедийным шатром. Ее установили у главного входа в Парк Горького.

Технически переоснастили две арки, которые украшают Манежную площадь и улицу Кузнецкий мост. В прошлом году модернизация коснулась конструкций на Пушкинской и Тверской площадях, Газетном и Камергерском переулках, Новопушкинском сквере. На пешеходных зонах Бульварного кольца появились цифры «2025» со световыми тоннелями, в парке Победы на Поклонной горе теперь стоит гигантский елочный шар.

В Москве сформирован достаточный запас для украшения города к Новому году. Все конструкции многофункциональные, их можно использовать множество раз. Для украшения выбрали энергосберегающее оборудование на светодиодах. Оно потребляет в десятки раз меньше электроэнергии и работает при любых погодных условиях.

Ранее стало известно, что в период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года коммунальные службы Москвы будут работать в усиленном режиме для удобства горожан и туристов.