сегодня в 18:07

Коммунальщики перейдут на усиленный режим работы в праздники в Москве

В период с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года коммунальные службы Москвы будут работать в усиленном режиме для удобства горожан и туристов, об этом сообщили в пресс-службе столичного городского хозяйства .

«В преддверии Нового года все предприятия и компании Комплекса городского хозяйства переведут на усиленный режим работы, предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Примем все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Специалисты будут держать на особом контроле объекты жилого и нежилого фонда на предмет соблюдения пожарной безопасности. Почти 1,5 тысячи сотрудников будут трудиться в режиме повышенной готовности.

Меры антитеррористической и противопожарной безопасности будут соблюдаться на электросетевых объектах. Компетентные органы сделают всё возможное, чтобы праздничные дни для москвичей и гостей столицы прошли без разного рода происшествий.

Мэр столицы Сергей Собянин заранее проинформировал о том, что городские службы перейдут на круглосуточный режим работы в период новогодних торжеств.

Коммунальщики сосредоточат усилия на поддержании чистоты во дворах, на тротуарах и проезжей части в праздничные дни. Для этих целей будет привлечено достаточное количество дворников и специализированных машин.

Столичная инфраструктура полностью готова к повышенным нагрузкам — все системы жизнеобеспечения города располагают достаточным запасом мощностей для стабильного снабжения москвичей необходимыми ресурсами.