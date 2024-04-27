Городские службы Москвы перейдут на усиленный режим работы с 28 апреля по 12 мая

С 28 апреля до 12 мая городские службы столицы перейдут на усиленный режим работы. 1,5 тысячи аварийный бригад готовы оперативно реагировать на любые внештатные ситуации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В усиленном режиме будут работать также пожарные и спасатели. Под контролем находятся электро- и водоснабжение объектов социальной сферы и многоквартирных домов, работа систем жизнеобеспечения мегаполиса.

Специалисты уделяют внимание уборке улиц и тротуаров, дворов, общественных пространств, вывозу мусора. По вопросам ЖКХ можно обратиться круглосуточно, как и в будние дни.

С 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая на особый график работы перейдут медучреждения. Часть из них будет работать в обычном режиме.

Ранее стало известно, что в столице открывают сезонные ярмарки выходного дня. Они находятся около станций метрополитена, общественного транспорта и рядом с домами. Ярмарки будут принимать гостей с пятницы по воскресенье с 8:00 до 20:00.