В Москве начинают работу сезонные ярмарки выходного дня

В столице открывают сезонные ярмарки выходного дня. Они находятся около станций метрополитена, общественного транспорта и рядом с домами, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Ярмарки будут принимать гостей с пятницы по воскресенье с 8:00 до 20:00. Раньше их открывали в теплое время года, однако в феврале в Москве ярмарки запустили в круглогодичном формате -в теплых павильонах.

На ярмарках свою продукцию представляют свыше 40 российских регионов. Все товары проверяют московские специалисты.

Помимо этого, на местах проведения мероприятий работают 18 передвижных лабораторий.