Горбылев: в Рузском округе ведется работа по восстановлению подачи электричества

В Рузском муниципальном округе ведется работа по устранению последствий ночного снегопада. Из-за непогоды были повалены деревья, в некоторых населенных пунктах нет света, сообщил глава округа Александр Горбылев.

Он пояснил, что деревья упали на провода, поэтому в 48 населенных пунктах отключилось электричество, также отключено восемь котельных и три водозаборных узла (ВЗУ).

«В настоящий момент от „Россетей“ работают пять бригад и две единицы техники. Дополнительно привлекли ресурсы нашего муниципального бюджетного учреждения в количестве пяти бригад и от управляющих компаний — три бригады», — сказал Горбылев в своем Telegram-канале.

Как добавил глава округа, «Мосавтодор» занимается расчисткой поваленных деревьев. В этой работе участвуют 12 единиц техники и три вышки, 55 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе свыше 200 аварийных бригад заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог и железных дорог.

«Этой ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая — циклон с мокрым снегом, ветер, в результате — наледь на проводах», — сказал Воробьев.