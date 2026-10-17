Реутовский школьный музей света и звука стал победителем всероссийского конкурса

Музей света и звука школы № 10 Реутова вошел в число 70 победителей всероссийского конкурса школьных музеев, который проводило Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ. Итоги подвели в рамках форума «Память жива» в парке «Патриот».

На конкурс в этом году поступило 4696 заявок со всей страны. В финал вышли только 150 сильнейших участников из 61 региона. Победители разделят между собой призовой фонд в 35 миллионов рублей.

Реутовский музей представил на конкурсе практику «Выездная аналоговая фотолаборатория: от кадра до отпечатка». На мастер-классах школьники проходят весь путь создания черно-белого снимка: знакомятся с устройством пленочного фотоаппарата, учатся рассчитывать выдержку и диафрагму, проявляют пленку и печатают фотографии. Все оборудование помещается в чемодан, поэтому лабораторию можно развернуть в любом затемненном помещении.

Создатель и главный хранитель музея — учитель физики, призер всероссийского конкурса «Учитель года России — 2025» Юрий Уробушкин. Музей открылся в 2019 году на основе его многолетней коллекции. Сейчас в экспозиции более 500 экспонатов — от фотоаппаратов «Фотокор» 1930-х годов до действующего трансформатора Теслы, собранного вместе с учениками.

«Музей есть, музей должен быть в работе. Мы смогли сплотить школьное сообщество вокруг музея, привлечь детей к тем вызовам, которые перед нами стоят», — рассказал Юрий Михайлович. По его словам, победа стала неожиданной: «У нас нет никаких преференций. Наш музей просто оказался другой тематики — таких школьных музеев в России замечено не было».

В качестве награды школа получит комплект оборудования на сумму около 500 тысяч рублей: ноутбук, интерактивный киоск для музея и несколько шкафов для новых экспонатов.

В планах у создателя музея — расширить помещение, оцифровать коллекцию, записать видеоролики о каждом экспонате, сделать 3D-панораму музея и даже организовать собственную радиостанцию. «Планов очень много, надеемся, что удастся их воплотить», — отметил Уробушкин.

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