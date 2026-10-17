Заставила извиняться: подросток в Пушкине опубликовала видео с избиением девочки

Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о случае агрессии среди подростков в Пушкине. По ее словам, подписчики прислали видео, на котором одна девушка наносит побои сверстнице.

Предположительно, причиной расправы стали якобы распространенные пострадавшей недостоверные высказывания.

Помимо насилия, нападавшая потребовала от жертвы записать ролик с извинениями. Запись издевательств она затем выложила в соцсетях, делясь отснятым материалом со своей аудиторией.

Демонстративное проявление агрессии привлекло внимание правозащитников и общественности. Мизулина отметила, что видео с места событий поступили ей от неравнодушных пользователей.

В связи с этим лига безопасного интернета готовит обращение в Следственный комитет. В организации намерены добиваться проверки всех обстоятельств случившегося и правовой оценки действий участниц конфликта.

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