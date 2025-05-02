Горбылев: с 17 до 23 часов в Рузском округе полностью восстановят подачу света

На территории Рузского округа с 17:00 до 23:00 планируется полностью восстановить подачу электроэнергии, сообщил глава муниципалитета Александр Горбылев в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что сейчас есть положительная динамика на территории. Так, уже восстановлено электроснабжение в Поречье, Алтынове, Бережках, промзоне Рузы, Воробьеве и Ивойлове. Кроме того, в указанных населенных пунктах были запущены котельные.

«Работа по устранению последствий снегопада продолжается», — подчеркнул Горбылев.

Он напомнил жителям, что всю информацию они могут оперативно получать по телефонам АО «Мособлтепло» (8-963-775-78-88), диспетчерской ООО «Реал-Сервис» УК (8-925-731-71-69) и диспетчерской ПАО «Россети» (8-800-700-40-70).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что самые сложные территории по ситуации из-за непогоды: Талдом, Дмитров, Руза, Сергиев Посад, Солнечногорск, Истра, Клин, Пушкинский, Химки и Долгопрудный.

«По плану все соцобъекты будут со светом до 18:00, в домах электроснабжение вернем до 23:00», — сказал Воробьев.