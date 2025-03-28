Горбылев доложил Воробьеву об обновлении соцобъектов в Рузском округе

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Рузского округа Александр Горбылев обсудили в ходе рабочей встречи капитальный ремонт социальных объектов и благоустройство, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Воробьев провел рабочую встречу с Горбылевым. Они в том числе поговорили на тему модернизации системы ЖКХ, развития транспортной, социальной инфраструктуры.

С 2020 года капитальный ремонт в округе затронул шесть образовательных учреждений. Речь идет о трех детсадах и трех школах, двух поликлиниках (п. Колюбакино, п. Тучково), двух амбулаториях (п. Космодемьянский и с. Никольское). В Рузе реконструировали стадион «Урожай».

Кроме того, специалисты уже приступили к ремонтным работам в детском саду в п. Колюбакино. Еще в планах — обновить в 2026 году дошкольное учреждение в п. Тучково.

Что касается темы благоустройства, то в этом году в Рузе откроют после реконструкции сквер на ул. Социалистической, а в 2026 году — обновленную площадь Партизан.