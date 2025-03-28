Губернатор Андрей Воробьев провел встречу с главой Рузского округа Горбылевым

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Рузского округа Александром Горбылевым. Они поговорили на тему модернизации системы ЖКХ, развития транспортной, социальной инфраструктуры. Обсудили также благоустройство и поддержку участников СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев напомнил, что зимой в округе столкнулись с рядом проблем в системе ЖКХ. Он поставил задачу исправить ситуацию за летний период.

«Для этого есть все необходимое. Также все, что касается благоустройства, транспортного обеспечения, качества дорог, я прошу вас держать на личном сопровождении», — сказал губернатор.

Горбылев, который стал главой округа в феврале, ответил, что как местный житель не понаслышке знает о вопросах, которые волнуют людей. Он сказал, что уже подготовлены конкретные планы, что необходимо сделать в предстоящий (в 2025-м) и среднесрочный периоды.

«Несмотря на то, что достаточно большая работа была проведена на территории округа в предыдущие годы, все-таки программа развития жилищно-коммунальной инфраструктуры — это первоочередная задача», — сказал глава округа.