Глава Талдомского горокруга рассказал об усилении бригад, восстанавливающих свет

В подмосковном Талдомском городском округе продолжают работать над восстановлением электричества. Аварийные бригады избавляются от последствий циклона уже третий день подряд, сообщает в своем Telegram-канале глава г. о. Юрий Крупенин.

Утром был организован оперативный штаб с участием служб. Основные силы будут отправлены в те населенные пункты, где света до сих пор нет.

На усиление в Талдомский городской округ едут шесть бригад, в которых 20 человек. Таким образом в г. о. будут ликвидировать последствия уже 24 бригады — около 70 человек.

«Основная задача как можно быстрее дать электричество в каждый дом», — подчеркнул Крупенин.

2 мая в Подмосковье произошел сильный снегопад. Он обесточил 237 линий электропередач и 4,4 тыс. трансформаторных станций. Без света остались некоторые городские округа региона, в том числе Талдомский г. о.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая восстанавливали электричество в населенных пунктах, которые остались без света. Также организовали штаб.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.