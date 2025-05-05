Глава Талдома: «Россети» и «Мособлэнерго» восстанавливают электроснабжение

36 специалистов от ПАО «Россети» и 12 сотрудников АО «Мособлэнерго» устраняют электроснабжение в населенных пунктах Талдомского городского округа, сообщил глава муниципалитета Юрий Крупенин.

«Продолжаем работать, пока не вернем свет во все населенные пункты», — написал Крупенин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведется работа по заявкам местных жителей, оставшихся без электроэнергии. Все силы и средства будут направлены в населенные пункты, которые остаются без электричества.

Глава округа отметил, что в деревне Новогуслево в ближайшее время планируется установка дизельного генератора на ВЗУ и котельной. В настоящее время ведутся работы по подготовке к подключению четырех фидеров.

Планируется, что к 14:00 в деревне Волдынь будет восстановлено электроснабжение. В данный момент специалисты работают в деревнях Костино и Дубки, заключил Крупенин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что большая часть региона снова подключена к энергоподаче. Энергетики и сотрудники МЧС продолжают работу.

«В целом в регионе последствия циклона ликвидируют более 230 бригад — от „Россетей“ (209) и „Мособлэнерго“ (26) — и бригады из других регионов: из Нижнего Новгорода, Твери, Ярославля, Владимира, Воронежа, Ульяновска и Поволжья», — резюмировал глава региона.