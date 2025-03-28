Глава Рузского округа доложил губернатору Подмосковья о строительстве котельных

В 2025 году в Рузском округе построят три новые котельные, появятся очистные сооружения в двух населенных пунктах. Это в ходе встречи обсудили губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава округа Александр Горбылев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Воробьев провел рабочую встречу с Горбылевым. Они в том числе поговорили на тему модернизации системы ЖКХ, развития транспортной, социальной инфраструктуры.

В округе за последние пять лет возвели 12 новых блочно-модульных котельных (БМК). Благодаря им теплом обеспечены 52 МКД, в которых проживает более 2,7 тыс. жителей, и 9 социальных объектов. В числе построенных, например, БМК в п. Тучково и д. Лихачево.

В этом году появится еще 3 котельные. Они будут обеспечивать теплом пять домов, где проживают 243 человека.

Кроме того, в рамках программы модернизации системы ЖКХ возведут шесть котельных. Изменения коснутся порядка 16 тыс. жителей. Капитальный ремонт ждет около 14,5 км теплосетей и старую котельную в п. Тучково.

Помимо этого, в 2025 году построят очистные сооружения в д. Полушкино и д. Колодкино. Их также возведут в п. Тучково (2026 год), п. Колюбакино (2027 год). В 2026 году построят канализационно-насосную станцию в Рузе. В планах установка 13 водозаборных узлов суммарной мощностью 1950 м³/сутки.