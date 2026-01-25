Глава Пак: тепло подается во все многоквартирные дома в Жуковском

Тепло в округе Жуковский подали во все многоквартирные дома, которые были отключены во время коммунальной аварии, сообщил глава города Андроник Пак.

«Сейчас нахожусь на улице Семашко, где у нас был технологический порыв. На данный момент все работы выполнены, теплоноситель подается во все многоквартирные дома», — написал Пак в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что сейчас основной акцент власти округа делают на развоздушивании систем отопления. Специалисты ходят по каждому дому, проверяют первые и последние этажи.

Утром в воскресенье министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов прибыл на место прорыва трубы на улице Семашко в городском округе Жуковский. К работе привлекли дополнительные бригады.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.