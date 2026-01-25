сегодня в 09:40

Министр энергетики Подмосковья прибыл на место коммунальной аварии в Жуковском

Министр энергетики Подмосковья Сергей Воропанов прибыл на место прорыва трубы на улице Семашко в городском округе Жуковский.

«Лично контролируем работы по его устранению. Привлекли дополнительные бригады», — написал глава муниципалитета Андроник Пак в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что также были проверены подпитка и давление на котельной «Теплоцентрали». В настоящее время все параметры находятся в пределах нормы.

Пак добавил, что специалисты продолжают запуск отопления в дома и регулируют распределение теплоносителя.

«Будем делать это аккуратно, дома подключаем постепенно», — добавил глава.

В подъездах установлены тепловые пушки, а также дежурят волонтеры. Также в районе развернут выездной оперативный штаб.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.