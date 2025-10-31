Глава Купецкая: электроснабжение в ЖК «Императорские Мытищи» восстановили

сегодня в 10:47

В жилом комплексе «Императорские Мытищи» в Московской области полностью восстановили электроснабжение в 05:00 31 октября. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая в своем Telegram-канале .

Аварийно-восстановительные работы проводили ночью.

Вечером 30 октября Купецкая рассказала, что в ряде домов на Тенистом бульваре в Мытищах случилось аварийное отключение света. Была повреждена кабельная линия 10 кВ.

На месте происшествия работали три бригады «Р-Сети», сотрудники МКУ «УЖКХ» и бригады «Мособлэнерго». Администрация Мытищ была на связи с энергоснабжающей организацией.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.

