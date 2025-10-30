Коммунальщики восстанавливают электроснабжение на Тенистом бульваре в Мытищах

Ряд домов на Тенистом бульваре в подмосковных Мытищах остались без электроснабжения из-за аварии, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Отмечается, что уже восстановлена работоспособность котельной и канализационных очистных сооружений, ведется подключение водозаборного узла.

Как сообщает SHOT, вечером во всем ЖК «Императорские Мытищи» отключилось электричество. Жители остались без воды и отопления. Отмечается, что некоторые застряли в лифтах во время блэкаута. Это уже третий раз за день, когда люди остаются без света.

Семьям с детьми пришлось покинуть свои квартиры из-за низкой температуры в помещении.

