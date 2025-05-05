Глава Клина Сокольская: бригады «Россетей» работают в 20 населенных пунктах

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5 мая ремонтные бригады «Россети Московский регион» восстанавливают электроснабжение в 20 населенных пунктах городского округа Клин после аномального снегопада, произошедшего в ночь на 2 мая. Об этом сообщила глава муниципалитета Алена Сокольская.

По состоянию на 12:00 энергетики проводят работы в следующих СНТ: «Гермес», «Химки», «Скиф», «Роща», «Просторы», «Радуга», «Салют», «Каравай».

Также электроснабжение восстанавливают в таких населенных пунктах, как Елино, Коськово, Белавино, Щевляково, Радованье, Алферьево, Покровка, Мисирево, Отрада, Никитское, Васильково, Залесье.

В ночь на 2 мая на Московскую область обрушился снегопад. Порывы сильного ветра и мокрый снег повалили много деревьев и оставили без света порядка 26 тыс. человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что основная часть Подмосковья уже снова подключена к энергосети, однако работы еще ведутся.

«Основную часть обрушившихся деревьев успешно распилили и увезли. Ситуация улучшается с каждым часом. Все сотрудники работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить свет и тепло в домах жителей», — отметил губернатор.